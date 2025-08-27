富士通は27日、医療サービスにおける幅広い事務作業を代わりに行う「AIエージェント」のプラットフォームを国内で初めて開発しました。システムには協業する「エヌビディア」の技術基盤が使われています。富士通は27日、医療機関の幅広い事務作業などを代わりに行う「AIエージェント」のプラットフォームを発表しました。医療業界において業務効率化のため、様々な「AIエージェント」が開発されていますが、今回、発表されたものは