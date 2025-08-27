3月、世界選手権の女子SPで演技する千葉百音＝ボストン（共同）フィギュアスケート女子で来年2月のミラノ・コルティナ冬季五輪代表を目指している千葉百音（木下グループ）が、9月の次戦「木下グループ杯」のショートプログラム（SP）を、世界選手権3位と躍進した昨シーズンの音楽「ラストダンス」で滑ることが27日、分かった。今月の国内大会は「さくらさくら」のオーケストラバージョンで滑った。「ラストダンス」はディスコ