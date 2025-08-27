望まない妊娠を防ぐために性交後に服用する緊急避妊薬を、処方箋が不要な市販薬として薬局で対面販売するに当たり、厚生労働省は使用年齢を制限せず、親の同意も不要とする方針を固めた。27日の自民党の部会に示し、了承された。