王林が8月26日、自身のInstagramを更新。青森ねぶた＆弘前ねぷた祭りに参加したことを報告した。 （関連：【画像】王林、青森ねぶたで大御所ミュージシャンと記念写真） 王林は「今年の青森の夏はいつもに増して熱かったって毎年言ってるような気もするｹﾄﾞ」と前置きし、「個人的にも青森中央学院大学・青森中央短期大学のアンバサダーとして跳人の衣装で参加させて頂いたり、東京でできたお友達がたくさん遊