山形県教育委員会は27日、女子児童のバッグから水着を取り出して見たとして、県北西部の庄内地区にある小学校の30代男性教諭を停職1年の懲戒処分とした。「性的な欲求を満たすためにやった」と認め、同日付で依願退職した。県教委によると教諭は6月中旬の放課後、学校の廊下に置いてあった水泳バッグから水着を取り出し、広げて見ていた。通りかかった同僚が発見し、発覚した。