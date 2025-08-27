ウズベキスタンのサイドフ外相（右）と握手する岩屋外相＝27日、タシケント（共同）【タシケント共同】岩屋毅外相は27日（日本時間同）、訪問先のウズベキスタンでサイドフ外相と初の戦略対話に臨んだ。ロシアのウクライナ侵攻や中国の海洋進出を念頭に「法の支配に基づく自由で開かれた国際秩序の重要性」を改めて確認する共同文書を出した。旧ソ連から独立したウズベクはロシアと近く、中国も経済協力を通じて浸透する。文書は