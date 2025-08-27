７人組グループ・三代目ＪＳＯＵＬＢＲＯＴＨＥＲＳが２７日、公式サイトで、１０月４、５日に大阪・ヤンマースタジアム長居で開催する１５周年記念ライブをメンバー６人で行うと発表した。タクシー運転手に対する脅迫と暴行の疑いで書類送検された今市隆二が活動を自粛中。今市を除いたメンバーで節目のステージに立つ、苦渋の決断となった。公式サイトでは、ＬＤＨＪＡＰＡＮ名義で「このライブは、三代目ＪＳＯ