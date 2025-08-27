２６日の日本テレビ「上田と女がＤＥＥＰに吠える夜」は、夏の冷え性が特集された。「冷えあります？」と聞かれたＭＣの上田晋也は「寒がりは寒がりなのね。今でも羽毛布団かけて寝るの。あんまりクーラーとかもいらないんだけど、体が冷えてるとは思ったことはないなぁ」と告白。酷暑が続いているだけに、まさかの就寝スタイルに「えぇ〜？？」と驚きの声が上がった。専門家が「中高年になってから冷えを感じる人もいる」と