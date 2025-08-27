ここからは、「青春！未来へのパスポート」。県内で未来に向かってがんばる高校生を応援するコーナーです。 【写真を見る】【企画】青春！未来へのパスポート羽黒高校・合唱部目指すは全国大会！ 息のあった歌声で合唱の魅力を伝える！（山形） きょうは、息のあった歌声で合唱の魅力を伝える羽黒高校合唱部を紹介します。