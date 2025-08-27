先月の参議院選挙に立候補した自民党の候補者を当選させようと従業員に投票を呼びかけ、見返りに現金を手渡す約束をしたとして鹿児島市のパチンコ店「モリナガ」の社長ら6人が逮捕されました。警察はモリナガの従業員を含め、計250人以上が投票の約束をしていたと見て捜査しています。公職選挙法違反の疑いで逮捕されたのは、パチンコ店を運営する「デルパラ」の社長・山本昌範こと李昌範容疑者ら6人です。「デルパラ」は今年1