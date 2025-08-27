2025年8月23日、北海道中札内村にある日高山脈のカムイエクウチカウシ山の札内川で、女性2人が倒れているのが見つかり、その後死亡が確認された事故で、女性2人の死因が「溺水による窒息」だったことが分かりました。警察によりますと、2人は登山目的で入山したとみられていて、登山道の途中には川を渡るルートがあったということです。この事故は23日午後3時ごろ、登山客から「川岸で人が倒れている」と110番通報があり発覚