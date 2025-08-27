2019年8月、県内外の少なくとも5人と共謀し、警察官になりすまして姶良市の当時80代の女性からキャッシュカードを盗み、現金約120万円を引き出したとして男(49)が逮捕されました。男は2025年2月にフィリピンの入管当局に身柄を拘束されていて、27日午後、日本に身柄が送られました。窃盗の疑いで逮捕されたのは、住居不定で職業不詳の重松英史容疑者(49)です。警察によりますと、重松容疑者は2019年8月県内外の少なく