25日、愛知県内の市議会でスマートフォンなどの使用時間を制限する条例案が提出されました。広島での反応です。愛知県の豊明市議会に提出されたのは、スマホなどの使用を1日2時間以内とする条例案です。全市民を対象とし、仕事や学習、通勤通学時間などを除く余暇の時間での使用を制限するものです。広島での反応は・・・。■20代「2時間だと無理音楽聞いたり」■20代「6時間くらい使っていた気がする。ゲームを含める