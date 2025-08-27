人里での目撃情報が相次ぐツキノワグマ。9月からは法律が改正され、市街地での銃を用いた捕獲が可能になります。27日はその制度に対応した訓練が行われました。 全国で人身被害が相次いでいるクマ。これまで、市街地では銃器を用いた捕獲は、原則禁止とされていました。しかし、9月1日からは法律が改正され、市町村長の判断で、市街地でも銃器を使った「緊急銃猟」が可能となります。 この日は石川県小松市の職員が指示を出