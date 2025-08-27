劇団俳優座は27日、所属俳優の可知靖之（かち・やすゆき）さんと児玉泰次（こだま・たいじ、本名石橋泰次＝いしばし・たいじ）さんが、ともに老衰のため死去したと発表した。可知さんは91歳、児玉さんは82歳だった。ともに東京都出身。公式サイトなどで2人の逝去を伝えるとともに「生前のご厚誼を深謝いたし謹んでご報告申し上げます。また本来であれば早速申し上げるべきところ ご通知が遅れましたこと 何卒ご容赦いただきた