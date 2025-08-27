【ロサンゼルス＝後藤香代】生成ＡＩ（人工知能）を使った検索サービスで記事を無断利用しているとして、日本経済新聞社と朝日新聞社が米新興企業パープレキシティに記事の利用差し止めと損害賠償などを求めた訴訟で、パープレキシティは２６日、読売新聞の取材に「訴訟内容を確認しておらず、現時点ではコメントできない」「誤解解消に取り組む間、お待ちいただきたい」と回答した。日経と朝日は訴訟で、パープレキシティが両