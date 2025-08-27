沢井製薬は２７日、アルコール依存症患者が飲酒量を減らすための治療補助アプリ「ＨＡＵＤＹ（ハウディ）」を９月に提供開始すると発表した。薬事承認を取得しており、アルコール依存症の減酒治療アプリとして、国内で初めて公的医療保険の適用対象になるとしている。患者がアプリに毎日の飲酒量や体調を入力すると、助言のメッセージが表示される。データは医師に共有され、定期的な診察の際に活用される。アプリの対象とな