日本維新の会の石井章参議院議員に浮上した秘書給与の詐欺容疑。東京地検特捜部が27日、茨城・取手市にある自宅や地元事務所、さらに議員会館内の事務所の捜索に入り、強制捜査に乗り出しました。関係者によりますと、石井議員は勤務実態のない人物を公設秘書として届け出て、国から支払われる秘書給与をだまし取っていた疑いがあるということです。国会議員1人につき3人まで雇用可能な「公設秘書」。その給与は国の税金から支払わ