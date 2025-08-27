中国で今、コーヒーチェーンショップが続々と登場し、若者の間で人気を集める中、コーヒーと柑橘類の果皮を乾燥させた「陳皮」や、キバナオウギ、オタネニンジンといった生薬を組み合わせるという東洋の特色あふれる試みも次第に行われるようになっている。中国のコーヒー産業は、どのように独自の発展の道を歩むべきなのだろうか？22日に開幕した2025海南第1回国際コーヒーカンファレンスにおいて、北京大学公衆衛生学院・世界衛