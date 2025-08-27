中国が独自に建造した新型海上浮遊式液化天然ガス生産装置（FLNG）「NGUYA FLNG」が、中国東部江蘇省啓東市から出航し、コンゴ共和国付近の海域に位置するプロジェクト設置地点に向かいました。今回の就航は、世界のFLNG分野の技術革新とプロジェクト管理の新たなブレークスルーを示すだけでなく、中国企業のハイエンドエネルギー設備分野における建造能力も明らかにしました。「NGUYA FLNG」は全長376メートル、幅60メートル、深