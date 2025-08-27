渡航先のラオスやミャンマーで、少女のわいせつな動画を撮影したなどとして、歯科医師の男ら2人が逮捕されました。逮捕されたのは、大阪市の歯科医師・白井喜宏容疑者(60)と、名古屋市中川区の無職・宇治和彦容疑者(65)の2人です。白井容疑者は去年10月ごろにミャンマーで、宇治容疑者は今年3月ごろにラオスで、いずれも18歳未満と知りながら現地で知り合った少女のわいせつな動画を撮影するなどした疑いが持た