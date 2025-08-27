医療機関「にしたんクリニック」の運営を支援する「エクスコムグローバル」の西村誠司社長が27日、自身のTikTokを更新。西村氏のインスタに「自分は大阪で高校3年生なんだけれども、高校やめて起業するので東京に来ます。お会いしてください」というDMが届いた。さらに面会当日朝、「友だちを2人連れてきていいですか？」という連絡が届き、西村氏が快諾、中高生3人との対面が実現した。 まず、3人の起業家の気質を