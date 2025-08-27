ナガノによるX発漫画『ちいかわ』と上間菓子店の定番商品「スッパイマン（たねなし）」がコラボレーションした「スッパイマンちいかわ一番」が、9月8日（月）から、全国のコンビニエンスストアなどで発売される。【写真】子どもと一緒に食べやすい！「スッパイマンちいかわ一番」の中身■スッパイマンに変身今回登場するのは、パッケージにスッパイマンのコスチュームに身を包んだちいかわ、ハチワレ、うさぎをあしらった限