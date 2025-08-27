人気ラッパーのスヌープ・ドッグが、子供向け映画におけるLGBTQ+の描写について、疑問を呈した。【写真】バズを支えるソックスがかわいい！『バズ・ライトイヤー』場面写真Peopleによると、現地時間8月20日配信のポッドキャスト「It’s Giving」で、スヌープ・ドッグが、『バズ・ライトイヤー』（2022）を孫と一緒に観た時のエピソードを明かしたそうだ。同作には、レズビアンのカップルが息子を迎えるシーンが登場するが