三重県鳥羽市浦村町。先月、カキの養殖いかだが流される被害が。 【写真を見る】津波被害や原因不明の“大量死”乗り越え…ことしのカキは“希望が持てる”「新鮮でおいしいカキを食べに来て」 三重･鳥羽市 先月30日、ロシアのカムチャツカ半島沖で発生した地震で、鳥羽市では最大40センチの津波を観測。この影響で浦村地区、約2000台のカキの養殖いかだのうち372台が流されたり、海底といかだをつなぐロープが絡まったり