ＡＫＢ４８の小栗有以が２７日までに自身のＳＮＳを更新。浴衣姿を披露した。小栗は自身のインスタグラムに「浴衣を着ると夏を感じる〜」と書き出し、黒地に白い花柄の浴衣姿でポーズを決めるショットを複数アップ。「今年も夏を感じられました」と振り返り、「このままお祭り行きたいな〜。お祭りの屋台は、“焼きそば”が一番好き。いいな〜」と明かした。この投稿には「大人浴衣かわいい」「浴衣姿のゆいゆい素敵すぎる」