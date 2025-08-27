参議院議員選挙で自民党の候補者に投票する見返りに、従業員に現金を渡す約束をしたとして、パチンコ店運営会社の社長らが逮捕された事件。候補者が先ほど取材に応じ、「違反行為がないように言い続けてきた」と話しました。パチンコ店運営会社「デルパラ」の社長・李昌範容疑者（50）。先月、ほかの幹部とともに従業員ら60人に対し、参院選に自民党の比例代表で立候補していた阿部恭久氏に投票する見返りに、現金3000円から4000円