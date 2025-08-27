7月の参院選で自民公認候補だった阿部恭久氏（66）に投票すれば報酬を支払うと約束したとして、パチンコ店運営会社幹部らが公選法違反容疑で逮捕された事件を巡り、阿部氏は27日、共同通信の取材に「事件に関与していない」と述べた。