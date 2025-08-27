横浜発のクラフトチョコレート専門店VANILLABEANS(バニラビーンズ)と京都の老舗お茶屋「伊藤久右衛門」とのコラボレーション・カフェメニューが、2025年8月21日よりカフェ併設店舗にて販売されている。【写真】VANILLABEANSと伊藤久右衛門の期間限定コラボメニューは期間限定！お茶とチョコレート、それぞれを極め続ける2つのブランドが互いの素材の味わいを最大限に引き立てるために試行錯誤して生まれた特別なスイーツだ。なめら