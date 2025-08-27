広島市中区の旧そごう新館７階にオープンする「広島もとまち水族館」が、今年10月31日に開業すると発表されました。 「水といのちのミュージアム」がコンセプトの「広島もとまち水族館」はそごう広島店の新館跡に１０月３１日にオープンします。 ２７００平方メートルの広さに、８つのエリアを展開し魚や両生類など、約２００種類・３０００点もの生き物が展示されます。 映像や動きのある照明を使った