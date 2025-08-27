札幌市白石区南郷通１９丁目南付近の丁字路の交差点で８月２７日午後３時５０分ごろ、トレーラーと軽乗用車が衝突する事故がありました。警察によりますと、道道を西方向に走行していた軽乗用車と、交差点を左折し道道に出てきたトレーラーが出合い頭に衝突。その後、軽乗用車が横転したということです。 この事故で、軽乗用車の男性運転手がけがをして病院に搬送されました。意識はあり、命に別条はあ