広島市の松井市長らは、来年開催される核兵器禁止条約・再検討会議への日本政府の参加を要請しました。 長崎市の鈴木市長とともに、石破総理のもとを訪れた松井市長は、政府に対し、核兵器禁止条約への署名・批准と来年開催される 第１回再検討会議へのオブザーバー参加を要請しました。 これに対し、石破総理は「要請は理解したうえで、色々と考慮することがあるのでしっかりと考えている」と回答したということで