８月２７日午前、札幌市北区でトラックのタイヤが外れ、反対車線の車に衝突する事故がありました。後ろを走っていた車のドライブレコーダーに一部始終が映っていました。左車線を走っているトラック。すると・・・突然左側のタイヤ２つが外れ、１つは反対車線へと転がっていき、そのまま乗用車と衝突してしまいました。これは２７日午前１０時ごろ、札幌市北区で撮影されたドライブレコーダーの映像です。