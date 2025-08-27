今月6日・原爆の日のデモに参加した２人が逮捕されたのは不当だとして、市民団体が広島市に抗議文を提出しました。 広島市は６日、平和公園全域で平和記念式典の開催にともなう入場規制を実施しました。 原爆の日に一部の市民団体が行ったデモには、およそ３００人が参加し原爆ドーム前では警備員に暴行した疑いで２人が逮捕されています。 市民団体は、集会の規制と排除、さらに２人の逮捕は不当だとして広島市に抗議文