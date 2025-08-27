【ポイント】・27日（水）夜は、関東や九州で局地的に激しい雷雨・28日（木）は関東で暑さが和らぐが、東海〜九州は猛烈な残暑が続く。・28日（木）も天気急変に注意。・9月のスタートも全国的に暑さが厳しい。【全国の天気】27日（水）の夜は、寒冷前線が通過する関東で激しい雷雨になるところがありそうです。この雨のあと、28日（木）は関東で暑さが和らぐでしょう。ただ、東海から西は強い日差しで、猛烈な残暑が続く見込みで