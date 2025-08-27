人気の登山スポットとして知られる神奈川県の大山。ケーブルカーの駅近くに出没したクマの様子がカメラに捉えられました。27日午前6時半前、神奈川県伊勢原市の大山ケーブルカーの駅の改札からおよそ100メートル離れた大山こま参道沿いで、無人カメラが捉えたツキノワグマです。この場所では、今月17日も同じ早朝の時間帯クマの目撃情報があり、地元の伊勢原市は翌日、センサーカメラを設置していました。いまのところ、観光客や近