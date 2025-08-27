賃貸借契約書の連帯保証人欄に知人女性の名前を無断で記入し、大分市内の集合住宅を不正に借りたとして24歳の男が逮捕されました。 有印私文書偽造・同行使や詐欺などの疑いで逮捕されたのは、大分市大津町に住む職業不詳の24歳の男です。 警察によりますと、男は2023年7月、賃貸借契約書の連帯保証人欄に知人女性の名前を無断で記入し、不動産会社をだまして大分市内の集合住宅を不正に借りた疑いがもたれています。 家賃の支