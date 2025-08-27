大分県内で新型コロナの感染が拡大し、独自の基準で注意報レベルに達したとして県が感染対策を呼びかけています。 【写真を見る】新型コロナ大分県内で感染拡大お盆明けに患者数が注意報レベルまで急増 県によりますと8月24日までの1週間に県内で確認された新型コロナの患者数は前の週より大幅に増加し、1医療機関当たり12.62人でした。 6月から増加傾向が続いていましたが、お盆を挟んでさらに感染が広がり、県独自の基準で