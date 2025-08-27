半導体関連企業の集積に絡み不動産も活発化しています。 【写真を見る】台湾大手不動産が熊本に進出県内の不動産会社はどう考える？ 熊本市中央区の下通アーケードに開設される「太平洋房屋九州加盟店」は、台湾で40年にわたり事業展開する大手不動産会社で、九州加盟店はその日本ブランド1号店です。 現地に姿をみせた太平洋房屋の孫会長は「熊本の不動産市場に新たな活力を注入する」と意気込みました。 太平