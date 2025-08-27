ハライチ岩井勇気（39）が26日放送のテレビ東京系「伊集院光＆佐久間宣行の勝手にテレ東批評」（火曜深夜1時30分）に出演。相方の澤部佑（39）について語った。岩井は「この間、TBSラジオでゲストを深掘りするラジオがあって、それに澤部がゲストに出てたんですよ。で、俺あんまり人生を深掘りされてるの見たことないです、澤部が。本当にその回が本当にね、物事が1つも動かない。澤部のウィキペディアをなぞって、それになんか『