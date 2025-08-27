ハライチ岩井勇気（39）が26日放送のテレビ東京系「伊集院光＆佐久間宣行の勝手にテレ東批評」（火曜深夜1時30分）に出演。「腐り芸人」時代を回顧した。「ゴットタン」の人気企画「腐り芸人セラピー」で岩井を起用したテレビプロデューサー佐久間宣行氏は、岩井について「前から知ってはいたけど、捨てられた犬みたいな」と表現。岩井も「澤部がとにかくテレビに出ていたんで、本当に腐っている状態でゴットタンとか呼ばれてたじ