8月30日（土）、31日（日）に東京・味の素スタジアムにて開催される＜a-nation 2025＞の模様が一部YouTubeにてライブ配信されることが決定した。このライブ配信は無料での視聴が可能。アーカイブ配信やディレイ配信などはされず、リアルタイム視聴のみでの配信となる。配信アーティストのスケジュールや詳細についてはオフィシャルサイトでも確認してほしい。『a-nation 2025 YouTube Live』・a-nation 2025 YouTube Live 〜Day1〜