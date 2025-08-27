D-LITEが、約8年振りのリリースとなる「Umbrella(Japanese ver.)」の配信を本日8月27日(日)よりスタートさせた。本楽曲はD-LITEが作詞に参加する形で日本オリジナルの新曲として制作され、昨年2024年年末に日本で開催されたアンコールツアー＜D-LITE JAPAN LIVE TOUR 2024 “D’s IS ME” - Encore＞で初披露された作品だ。さらに、リリースを記念して同楽曲を初披露したライブ映像も公開された。《I promise you, I’ll be your u