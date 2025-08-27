政府は、半世紀にわたり続けてきた「減反政策」を大きく見直す。石破茂首相は8月5日に開いた「米の安定供給等実現関係閣僚会議」で、「現時点では生産量に不足があったことを真摯に受け止め、増産に舵を切る」と宣言した。 小泉進次郎農水相は8月8日の会見で、「令和の米騒動とも言われる状況を作った一端は、間違いなく我々農水省にある」と反省の弁を述べた。同日の自民党農林部会でも、渡邉毅事務次官が需要見通しの誤りを