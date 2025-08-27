7月の参院選で自民党から比例代表で出馬した阿部恭久氏（66）に投票すれば報酬を支払うと約束したとして、公選法違反（買収約束）容疑で逮捕されたパチンコ店運営会社社長ら幹部が、グループで運営する1都7県の全31店舗の従業員に投票を呼びかけていたことが27日、捜査関係者への取材で分かった。警視庁と7県警の合同捜査本部は全店舗で報酬の約束があったとみている。捜査関係者によると、逮捕されたのは運営会社「デルパラ」