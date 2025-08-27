BLACK BERRY TIMESが、新曲「SUGAR」をリリースした。柳沢碧人（Vo） の親しみある歌声とメロディライン、そして二人のルーツであるブラックミュージックをJ-POPに昇華させる荻原蓮（G）のアレンジ力により、独自のポップネスを生み出す音楽ユニット・BLACK BERRY TIMES。今作「SUGAR」は、わずらわしい日常の中で、束の間に心の穴を埋めてくれる存在へと陶酔する心象を描いた、ほろ苦くもチアフルな1曲。心地よいラテンのビートに