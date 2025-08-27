小学校内で発生した教員による盗撮事件をうけて、8月27日に高知県土佐市で教員を対象にした性暴力などの防止に向けた研修と学校内の点検が行われました。今年6月、勤務先の小学校内で児童の着替えを盗撮したなどとして教員の男が逮捕され懲戒免職となった事をうけ、同じ土佐市にある、蓮池小学校で教員を対象にした研修会が行われました。なぜ性暴力がなくならないか、どうすれば防げるかをテーマに、3つのグループに