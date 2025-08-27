EndPineが、疾走感あふれる爽快なロックナンバー「怪獣のヒーロー」を8月27日にリリースした。「怪獣のヒーロー」は、世の中のどんな存在も、きっと誰かにとってのヒーローであるという想いを込めた楽曲。子どもの頃に胸をときめかせたヒーローが大人になってもなお、それが“怪獣”だったと知っても、変わらずかけがえのない存在だった世界観を描いた作品に仕上がっている。配信シングル「怪獣のヒーロー」2025年8月27日（水）リ