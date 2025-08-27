東京時間17:46現在 香港ハンセン指数 25201.76（-323.16-1.27%） 中国上海総合指数 3800.35（-68.03-1.76%） 台湾加権指数 24519.90（+214.80+0.88%） 韓国総合株価指数 3187.16（+7.80+0.25%） 豪ＡＳＸ２００指数 8960.52（+24.94+0.28%） インドＳＥＮＳＥＸ３０種 80786.54（休場） ２７日のアジア株は、まちまち。上海株は大幅続落。７月に３５００の節目を突破後も大きく上値