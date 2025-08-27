岐阜県高山市では、子供たちに郷土愛を育んでもらおうと、地元の特産品などをモチーフにしたカードゲームが作られました。8月24日には大会が開かれ、優勝商品の飛騨牛を懸けて盛り上がりました。 ■36種類のカードで競うゲーム『TJC』 8月24日、高山市の本町通りで子供たちが夢中になっていたのが、地元の伝統工芸や特産品などをキャラクター化した36種類のカードで競うゲ